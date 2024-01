Schon 20 Glätteunfälle in Dessau-Roßlau am Freitagmorgen - Ärzte behandeln Brüche

Dessau-Roßlau/MZ/oml - Glatte Straßen haben seit Donnerstagabend in Dessau-Roßlau zu mehr als 20 Unfällen geführt. Wie das Lagezentrum der Polizeiinspektion auf MZ-Nachfrage mitteilte, hat es allein in den Morgenstunden am Freitag 20 wetterbedingte Unfälle gegeben. Das Polizeirevier hatte bereits am Donnerstagnachmittag um 16.30 Uhr den ersten Eintrag infolge des Schnees. Dabei handelte es sich lediglich um einen Auffahrunfall mit Sachschaden.

Ein Sprecher des Städtischen Klinikums Dessau erklärte, man habe wegen Sturzverletzungen „alle Hände voll zu tun“ in der Notaufnahme. Eine genaue Zahl der Patienten nannte er nicht.

Unterdessen hat die Firma Vetter den Betrieb einzelner Buslinien im Landkreis Wittenberg wegen der Glätte eingestellt. In Dessau-Roßlau fahren die Busse der DVG dagegen weiter. „Der Busverkehr der DVG findet trotz des erneuten Wintereinbruchs weiterhin uneingeschränkt statt. Aktuell gibt es auf unseren Linien keine Ausfälle oder Behinderungen. Aufgrund der Witterungsbedingungen kann es verkehrsbedingt aber zu vereinzelten Verspätungen kommen“, sagte ein Unternehmenssprecher.