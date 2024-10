Der Insolvenzverwalter sollte den in Schieflage geratenen Essenslieferanten Heima Menü GmbH retten. Doch er sieht keine Chance für das Unternehmen. Was die Folgen für Mitarbeiter - und Kunden sind.

Rodleben/MZ. - Diese Beilage dürfte so einigen Kunden am Montag auf den Magen geschlagen haben: In dem Karton, in dem Kunden der Heima-Menü GmbH sonst eine frisch gekochte Mahlzeit für den Mittagstisch vorfinden, lag an diesem Tag zusätzlich ein Brief - ein wenig erfreulicher.