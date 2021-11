Schlechte Nachrichten für Autofahrer - Stadt zieht Vollsperrung vom Albrechtsplatz in Dessau vor

Dessau/MZ - Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung zieht die Vollsperrung des Albrechtsplatzes um acht Wochen vor. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten dort im Januar 2022 beginnen, nun geht es am Dienstag, 9. November, los. Das wurde am Donnerstag mitgeteilt. Die Planung hängt mit dem Stand der bisherigen Arbeiten zusammen.

„Die Arbeiten der Stadtwerke im Bereich Albrechtsplatz sind weitgehend abgeschlossen“, erklärte Stadtsprecher Carsten Sauer. Es gebe allerdings nach wie vor Lieferschwierigkeiten bei der Beschaffung der Straßenborde aus Granit. Diese sollen nunmehr in der 46. Kalenderwoche auf der Baustelle eintreffen - also ab dem 15. November. Der Einbau soll zeitnah erfolgen.

Blick auf die geplante Umleitung. Grafik: Stadtverwaltung

„Die derzeitige Bauzeitverzögerung durch die Materialprobleme beläuft sich auf etwa acht Wochen“, schätzt Sauer. Damit verschiebe sich auch der Bau der Schwarzdecke nach hinten. Stand jetzt in den Dezember 2021.

Mit den vorgezogenen Beginn der Arbeiten am Kreisverkehr können die Arbeiten an den Abwasserkanälen, an den Trinkwasser- und Gasleitungen beginnen, so dass ein gewisser Vorlauf für den späteren Straßenausbau entsteht. Sollte es die Witterung erfordern, wird die Baustelle entsprechend winterfest gemacht. Die Arbeiten am Kreisverkehr sollen bis Ende 2022 dauern.