Polizei und Rettung im Einsatz Schlägerei vor Roßlauer Rewe-Markt - Betrunkener geht auf 15-Jährigen los, Schlichterin wird verletzt
Eine betrunkene Gruppe ist in Roßlau mit einem jungen Mann aneinandergeraten. Als eine Frau schlichtend eingreifen wollte, eskalierte die Situation. Die Polizei und ein Rettungswagen mussten anrücken.
Roßlau/MZ/oml - Vor dem Rewe-Markt am Roßlauer Luchplatz hat es am Mittwochabend eine Schlägerei gegeben. Wie die Polizei erst am Freitag auf Nachfrage der MZ mitteilte, geriet ein 56-Jähriger aus einer Gruppe, die zusammen Alkohol getrunken hatte, gegen 21.30 Uhr mit einem 15-Jährigen aneinander.