Eine betrunkene Gruppe ist in Roßlau mit einem jungen Mann aneinandergeraten. Als eine Frau schlichtend eingreifen wollte, eskalierte die Situation. Die Polizei und ein Rettungswagen mussten anrücken.

Schlägerei vor Roßlauer Rewe-Markt - Betrunkener geht auf 15-Jährigen los, Schlichterin wird verletzt

Vor dem Rewe-Markt kam es am Mittwoch zu einer Schlägerei.

Roßlau/MZ/oml - Vor dem Rewe-Markt am Roßlauer Luchplatz hat es am Mittwochabend eine Schlägerei gegeben. Wie die Polizei erst am Freitag auf Nachfrage der MZ mitteilte, geriet ein 56-Jähriger aus einer Gruppe, die zusammen Alkohol getrunken hatte, gegen 21.30 Uhr mit einem 15-Jährigen aneinander.