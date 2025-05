Dessau/MZ. - Die Stadt Dessau-Roßlau erhält auch in diesem Jahr finanzielle Unterstützung vom Land für Denkmalschutzmaßnahmen. Das teilte das Landesverwaltungsamt am Freitag mit. Einen Sanierungszuschuss über 300.000 Euro gibt es für konzeptionelle Vorarbeiten für anstehende Sanierungen im Schillerpark sowie am Forsthaus in der Oranienbaumer Straße in Mildensee.

Die im nördlichen Teil Dessaus gelegene und circa 15 Hektar große Parkanlage des Schillerparks soll saniert werden. Dafür wird ein Restaurierungs- und Rekonstruktionskonzept erstellt werden, was mit rund 53.000 Euro finanziell unterstützt wird. Im Zuge der anstehenden Arbeiten soll auch die Pergola im Park saniert werden. Das dafür erforderliche Konzept wird mit 10.000 Euro bezuschusst, informiert das Landesverwaltungsamt.

200.000 Euro für Konzept und Bauuntersuchung

„Für das im Stadtteil Mildensee befindliche alte Forsthaus wird ebenfalls eine Sanierung angestrebt. Doch bevor gebaut werden kann, muss geplant und konzipiert werden. Das entsprechende Sanierungs- und Nutzungskonzept sowie die ebenfalls dringend notwendige bautechnische Untersuchung wird mit rund 220.000 gefördert“, erklärt der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye, zum zweiten Vorhaben.

Das Land Sachsen-Anhalt kann im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel auf der Grundlage seines Denkmalschutzgesetzes sowie der Denkmalpflegerichtlinie Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Erschließung von Kulturdenkmalen gewähren. Die Landesförderung sollte dabei immer mit Förderprogrammen des Bundes und anderer Förderinstitute ergänzt werden.

„Alte Schmiede“ wurde im vorigen Jahr saniert

Im vergangenen Jahr gingen 2,5 Millionen Euro an Denkmalfördermittel in die Bauhaus-Stadt. Darunter befindet sich ein besonderes Zeugnis der Industriekultur. Mit rund 500.000 Euro wurde die denkmalrechtliche Sanierung des Daches der Fabrikhalle „Alte Schmiede“ des Triebwagenmuseums in Dessau unterstützt.

Landesweit wurden 2024 vom Landesverwaltungsamt in 14 Förderprogrammen etwa 73 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Damit konnten 211 Anträge genehmigt und eine Gesamtinvestition in Kulturdenkmale in Höhe von knapp 96 Millionen Euro generiert werden. Private Denkmaleigentümer wurden bei 51 Einzelobjekten mit Landesmitteln von über vier Millionen Euro gefördert.