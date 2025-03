Bei einem Verkehrsunfall in der Köthener Straße in Dessau ist am Mittwoch, 19. März, ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Sattelauflieger erwischt Radfahrer - 79-Jähriger wird bei Unfall in Dessau schwer verletzt

Polizei und Rettungskräfte waren in der Köthener Straße in Dessau gefordert.

Dessau/MZ. - Bei einem Verkehrsunfall in der Köthener Straße in Dessau ist am Mittwoch, 19. März, ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Der 41-jährige Fahrer eines Lasters DAF hatte gegen 13.30 Uhr von der Dessauer Hünefeldstraße nach links in die Köthener Straße einbiegen wollen. Zur selben Zeit befuhr ein 79-jähriger Radfahrer den linken Radweg der Hünefeldstraße in Richtung Auenweg. Als der Mann mit seinem Fahrrad auf der Fußgängerfurt die Köthener Straße in Richtung Auenweg querte, kam es erst zur Kollision mit dem Auflieger des Sattelzuges und dann zum Sturz.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der schwer verletzte Senior anschließend mit einem Rettungswagen in das Dessauer Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde von der Dessauer Polizei auf etwa 100 Euro geschätzt.