Wirtschaft in Dessau-Roßlau „Saperatec“ ist in Schwierigkeiten - Dessauer Vorzeigefirma meldet überraschend Insolvenz an

Im Mai 2024 hat „Saperatec“ erst seine Firma in Dessau eröffnet. Zwei Mal in Folge wurde man mit dem „Deutschen Verpackungspreis“ ausgezeichnet. Warum die Recyclingfirm trotzdem in Schwierigkeiten ist.