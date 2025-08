Feuer in der Psychiatrie ausgebrochen

Feuerwehreinsatz in Hettstedt

Hettstedt/MZ. - Im Krankenhaus Hettstedt hat es am späten Nachmittag gebrannt. Das Feuer war nach Angaben der Polizei in einem Krankenzimmer der psychiatrischen Abteilung ausgebrochen. Auch ein Nachbarzimmer sei in Mitleidenschaft gezogen worden sowie der Flur dieses Krankenhausbereiches.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Grit Kilian-Moritz, die vor Ort in Hettstedt war, seien keine Personen verletzt worden. Sie informierte gegen 17 Uhr darüber, dass der brand zwar erfolgreich gelöscht worden sei, aber für die polizeilichen Ermittler noch nicht freigegeben worden sei.