Verbandsgemeinde Goldene Aue „Das wirft Fragen auf“ - Hat der Bürgermeister die Kinderkrippe Tilleda eigenmächtig dicht gemacht?

Seit Juni werden im Krippenbereich der Kita „Am Kyffhäuser“ in Tilleda in der Goldenen Aue in Mansfeld-Südharz keine neuen Kinder mehr aufgenommen. Ein offener Brief kritsiert nun das Vorgehen der Verwaltung scharf und wird durch Äußerungen des Landkreises gestützt. Hat Bürgermeister Michael Peckruhn die Krippe eigenmächtig zum Auslaufmodell erklärt?