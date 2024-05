Besonderes Recyclingverfahren Produktionsstart in Dessau: Bei der Firma „Saperatec“ wird aus alten Getränkekartons neue Folie

Nun ist der offizielle Startschuss gefallen: Die Saperatec GmbH hat ihr Werk zum Recycling von Verbundverpackungsabfall im Dessauer Gewerbegebiet Mitte eröffnet. Was das Besondere an dem Recyclingverfahren ist und was mit den zurückgewonnenen Rohstoffen passiert.