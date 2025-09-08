Mario Wehlitz ist Sachsen-Anhalts bester Schäfer. Der 59-Jährige erzählt, warum er seinen Beruf niemals wechseln würde und wie er mit seinen Tieren gleichzeitig Mensch und Natur schützt.

Schäfer Mario Wehlitz aus Brambach ist neuer Landesmeister im Hüten. Unterstützung bei seiner täglichen Arbeit bekommt er von seinen beiden Altdeutschen Hütehunden Karlo und Gitte.

Brambach/MZ. - Auf seinen Hütestock gestützt, steht Mario Wehlitz in Brambach auf der Weide. Als einer der wenigen noch verbliebenen Schäfermeister hierzulande beobachtet er dabei, ob die Tiere, mit denen er seinen Lebensunterhalt bestreitet, gesund sind, fressen und laufen können. In Hettstedt (Mansfeld-Südharz) hat der 59-Jährige beim Landeswettbewerb im Hüten teilgenommen – und ist zu Sachsen-Anhalts bestem Schäfer gekürt worden.