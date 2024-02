Viktor Brenner mit dem Bären, der an Kinder Süßigkeiten verteilte, am Grillstand. Es gab neben leckerem Schaschlik auch Borschtsch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Es gibt Süßigkeiten und süße, cremige Tortenhäppchen zum Verkosten in einem Geschäft in der Dessauer City. Am Samstag prangte in dem Russischen Spezialitätenladen von Larisa und Viktor Brenner in der Friedrich-Naumann-Straße unübersehbar ein große silberne „15“.