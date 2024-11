Bei einem Verkehrsunfall am Sonnabendnachmittag sind auf der Mildenseer Kreuzung der B 185 zwei Autos zusammenprallt. Ein Mercedes-Fahrer hatte das Rot der Ampel missachtet.

Dessau/MZ. - Bei einem Verkehrsunfall auf der 185 zwischen Dessau und Oranienbaum sind am Sonnabend, 16. November, am Abzweig Mildensee zwei Pkw zusammengestoßen. Der entstandene Sachschaden war erheblich.

Wie das Polizeirevier in der Dessauer Wolfgangstraße am Sonntag mitgeteilt hat, befuhr gegen 14.45 Uhr ein 56-jähriger Fahrer mit einem Pkw Mercedes die B 185 in Richtung Dessau. Auf Höhe des Kreuzungsbereiches B185/Alte Mildenseer Straße/Breitscheidstraße übersah der Fahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage.

Der 76-jährige Fahrer eines Pkw Ford fuhr gerade von der Mildenseer Straße in Richtung Breitscheidstraße. Seine Ampel zeigte Grün. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden, heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 40.000 Euro. Die Fahrer sollen laut Revier unverletzt geblieben sein.