In der Dessauer Siedlung ist es am Sonnabend zu einem Rohrbruch gekommen.

Die Versorgung mit Wasser in der Siedlung ist wieder gesichert.

Dessau/MZ. - Im Dessauer Kiefernweg ist es am Sonnabend, 3. Januar, kurz nach 8 Uhr zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Das haben die Stadtwerke Dessau bestätigt. Die Folgen waren Verkehrseinschränkungen und die Vollsperrung der Kreuzung Kiefernweg und Mohsstraße.

Von der Störung waren insgesamt etwa 15 bis 20 Haushalte betroffen. Die Reparaturarbeiten wurden umgehend eingeleitet, sodass nach Stadtwerke-Angaben gegen 16 Uhr alle betroffenen Haushalte wieder vollständig mit Trinkwasser versorgt werden konnten.

Die abschließenden Rest- und Wiederherstellungsarbeiten sollen in dieser Woche erfolgen – abhängig von der Witterungslage. Die Straßensperrung im Bereich Kiefernweg/Mohsstraße bleibt bis zum Abschluss dieser Arbeiten bestehen. Die Zufahrten bis zu den Hausnummern Kiefernweg 13a und 22 bleiben möglich.