Premiere im Anhaltischen Theater Dessau „Ritus“ auf großer Ballett-Bühne - Dessau-Roßlau kann sich auf Rossinis kleine Festmesse freuen

Weshalb Dessaus Ballettdirektor Stefano Giannetti sich auf „Ritus“ besann und neben dem Ballett nun auch Chor und Solisten in einer Uraufführung tanzen. Am Freitag gibt es die Premiere im Anhaltischen Theater in Dessau.