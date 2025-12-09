Nachdem ein Marder die Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Dessau-Roßlau in der Nacht auf Montag lahmgelegt hat, laufen die Reparaturarbeiten auf Hochtouren. Wann die Züge wieder regulär fahren.

Dessau-Roßlau/Magdeburg/Zerbst/MZ. - Bahnreisende zwischen Magdeburg und Dessau-Roßlau können wieder aufatmen. Nachdem ein Marder in der Nacht auf Montag, 8. Dezember, die Oberleitung auf Höhe Zerbst beschädigt, ein durchfahrender Güterzug daraufhin den durchhängenden Oberleitungsdraht heruntergerissen und den dazugehörigen Mast umgeknickt hat, musste der Bahnverkehr auf der Strecke einige Stunden lang ruhen, bevor er mit massiven Einschränkungen fortgesetzt werden konnte. Einen Tag später gibt die Bahn Entwarnung. „Die Reparaturarbeiten an der Oberleitung im Bereich Zerbst sind seit wenigen Minuten abgeschlossen“, teilte ein Bahnsprecher auf MZ-Anfrage mit.

Deutsche Bahn: „In Kürze werden die Züge der Linie RE 13 wieder regulär zwischen Magdeburg und Dessau fahren können“

„In Kürze werden die Züge der Linie RE 13 wieder regulär zwischen Magdeburg und Dessau fahren können. Mit Folgeverzögerungen ist zunächst noch zu rechnen. Wir bitten daher unsere Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt in den digitalen Auskunftsmedien über ihre Verbindung zu informieren.“

Zuletzt floss der Zugverkehr aufgrund des Defekts über das Nachbargleis nur im Zwei-Stunden-Takt. Vom Defekt betroffen war der Regionalexpress RE13 in beide Richtungen.