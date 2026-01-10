„Elli“ hat am Freitag die Stadt Dessau-Roßlau. Die Autofahrer hatten sich vergleichsweise gut darauf eingestellt.

Renault-Fahrer kommt in Dessau ins Rutschen - Auto überschlägt sich im Straßengraben

Auf der Altener Randstraße ist ein Auto in den Straßengraben gerutscht.

Dessau/MZ. - Trotz des Wintereinbruchs mit Sturmtief „Elli“ hat es am Freitag, 9. Januar, in Dessau-Roßlau nur drei Unfälle gegeben, die auf winterliche Verkehrsverhältnisse zurückzuführen sind. Das hat die Polizei am Sonnabend gemeldet.

Gegen 13.30 Uhr war am Freitag ein 45-jähriger Subaru-Fahrer in der Lichtenauer Straße in Kochstedt von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Haus kollidiert. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 8.500 Euro.

Zur gleichen Zeit geriet in der Argenteuiler Straße der Renault eines 24-Jährigen ins Rutschen. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Der Fahrer verletzte sich leicht. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

Gegen 15 Uhr rutschte dann ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer in der Mauerstraße weg und stieß gegen einen Baum. Der Sachschaden liegt hier bei etwa 10.000 Euro.