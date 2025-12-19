Im April hatten die Bauarbeiten auf der A9 nördlich von Dessau begonnen. Termingerechnet wurden diese nun abgeschlossen.

Rechtzeitig vor Weihnachtsfest - Bauarbeiten auf A9 bei Coswig abgeschlossen, freie Fahrt nach Berlin

Coswig/MZ. - Die umfangreichen Arbeiten auf der A9 bei Coswig sind erfolgreich abgeschlossen worden. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mitgeteilt. Ab sofort können Verkehrsteilnehmer die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen wieder uneingeschränkt nutzen.

In Dessau-Roßlau dürfte das für Aufatmen sorgen. Durch Unfälle im Baustellenbereich hatte es immer wieder Rückstaus gegeben - mit Auswirkungen auf den Verkehr in der Doppelstadt.

A9 nördlich von Dessau wurde auf einer Strecke von über 10 Kilometern erneuert

Die hatte die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn in Richtung Berlin auf einer Strecke von rund 10 Kilometern beinhaltet. Zusätzlich wurden mehrere Bauwerke instand gesetzt, zwei Bauwerke vollständig neu errichtet sowie die Verkehrssicherheit durch neue Schutzeinrichtungen, Markierungen und Beschilderungen verbessert. Auch drei neue Verkehrszeichenbrücken wurden im Zuge der Arbeiten installiert.

Mit der Freigabe vor den Weihnachtsfeiertagen soll eine staufreie Fahrt im Weihnachtsverkehr ermöglicht werden.

Die Bauarbeiten hatten im April begonnen. In die Baumaßnahme wurden über 40 Millionen Euro investiert.