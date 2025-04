Noch vor der Reisewelle über das Osterfest hat die Autobahn GmbH eine Großbaustelle bei Coswig begonnen. Was Autofahrer wissen müssen.

Start für Großbaustelle auf A9 - Seit Montag wird auf 10 Kilometern Länge in Richtung Berlin gebaut

Dessau-Rosslau/MZ/TH. - Auf erhebliche Einschränkungen und längere Fahrzeiten müssen sich Autofahrer auf der A 9 bei Coswig seit Montag, 7. April, einstellen. Grund ist laut Mitteilung der Autobahn GmbH eine großangelegte Sanierung der Richtungsfahrbahn Berlin auf einer Strecke von rund 10,3 Kilometern.

Autobahn-Baustelle auf der A9 sorgt für Behinderungen bei Coswig

Das bedeutet, dass pro Fahrtrichtung jeweils zwei Fahrstreifen in Richtung München gebündelt worden sind. Seitdem die Maßnahmen im März angekündigt wurden, hat es schon umfangreiche Bauarbeiten gegeben. Die Fertigstellung ist voraussichtlich für Dezember 2025 geplant.

Nicht nur der Ausbau der Fahrbahn ist Teil der Baumaßnahme, auch bestehende Bauwerke entlang der Strecke werden saniert und zwei Brücken vollständig ersetzt. Zusätzlich werden Sicherheitsausstattungen modernisiert, sowie Beschilderungen und Markierungen erneuert.

Vier neue Verkehrszeichenbrücken entstehen im Zuge der Arbeiten in Fahrtrichtung Berlin. In den ersten zwei Wochen widmet sich die Arbeit dabei in erster Linie der Vermessungs- und Bestandsaufnahme der betroffenen Strecke.

Sperrung für Autobahn-Sanierung: Autofahrern droht Stau

Die Erhaltungsmaßnahmen des Autobahnabschnittes waren aufgrund von 22 Jahren Liegezeit des Fahrbahnbelags, hoher Verkehrsbelastung von täglich rund 60.000 Fahrzeugen sowie Vorschäden durch Auswaschung und Materialermüdung des Straßenbelags beschlossen worden, heißt es in der Mitteilung der Autobahn GmbH. Auf rund 43,8 Millionen Euro sollen sich die veranschlagten Baukosten belaufen.

Die Bautätigkeiten erfolgen bei laufendem Verkehr. Im Verlauf der Hauptbauphase wird die Anschlussstelle Coswig in Fahrtrichtung Berlin temporär gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich vorab zu informieren, auf welchen Abschnitten es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen kann.