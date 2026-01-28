Der Sicherheitsdienst hat am Mittwoch gegen 2.45 Uhr die Polizei nach Roßlau gerufen.

Roßlau/MZ. - Einen Einbruch in einen Discountmarkt in der Roßlauer Karl-Liebknecht-Straße hat die Dessau-Roßlauer Polizei am Mittwoch gemeldet.

Ein Mitarbeiter der zuständigen Sicherheitsfirma hatte in der Nacht zum Mittwoch gegen 2.45 Uhr die Polizei gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich unbekannte Täter zuvor gewaltsam Zugang zu dem Markt verschafft hatten, nach ersten Angaben aber lediglich Ware im Wert etwa 25 Euro entwendeten.

Der Sachschaden, den sie dabei verursachten, war allerdings ungleich höher und wurde auf 1.500 Euro geschätzt. Eine Absuche im Nahbereich nach möglichen Tätern und dem Diebesgut verlief nach Angaben der Polizei ergebnislos. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.