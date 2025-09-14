Neueröffnung Praxis mit Dschungelblick: Ergotherapeutin Caroline Kammerknecht in Dessau setzt auf ein besonderes Konzept
Caroline Kammerknecht hat Anfang des Monats ihre eigene Ergotherapiepraxis in Dessau eröffnet. Was es dort mit einem Tiger, dem Dschungel und jungen Müttern auf sich hat.
14.09.2025, 12:00
Dessau/MZ. - Den Tiger im Logo, den Dschungel an der Wand. Bei Caroline Kammerknecht geht es bunt zu und das ist auch so gewollt. Die 27-Jährige hat sich den Traum einer eigenen Ergotherapiepraxis erfüllt und sagt: „Ich will anders sein als andere.“