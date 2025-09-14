Caroline Kammerknecht hat Anfang des Monats ihre eigene Ergotherapiepraxis in Dessau eröffnet. Was es dort mit einem Tiger, dem Dschungel und jungen Müttern auf sich hat.

Praxis mit Dschungelblick: Ergotherapeutin Caroline Kammerknecht in Dessau setzt auf ein besonderes Konzept

Caroline Kammerknecht (r.) und ihre Mitarbeiterin Saskia Heuser in der neuen Ergotherapie „Ergo impuls“.

Dessau/MZ. - Den Tiger im Logo, den Dschungel an der Wand. Bei Caroline Kammerknecht geht es bunt zu und das ist auch so gewollt. Die 27-Jährige hat sich den Traum einer eigenen Ergotherapiepraxis erfüllt und sagt: „Ich will anders sein als andere.“