Bei einem Unfall auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Dessau-Ost ist am Dienstag, 3. März, hoher Sachschaden entstanden.

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Dessau-Ost ist am Dienstag, 3. März, hoher Sachschaden entstanden.

Gegen 12.30 Uhr hatte die Polizei die rechte Fahrspur in Richtung Berlin gesperrt, um Reifenteile von der Fahrbahn zu beräumen. Ein 20-jähriger Fahrer eines Skoda wollte auf Höhe der Sperrung von der mittleren auf die linke Fahrspur fahren. Dort befand sich allerdings der BMW eines 43-jährigen Fahrers. Dieser musste nach links ausweichen und touchierte die Mittelleitplanke. Der Fahrer des Skoda wechselte daraufhin zurück in die mittlere Spur, kollidierte dort mit einem VW und kam ins Schleudern. In weiterer Folge krachte der Skoda gegen die rechte Leitplanke.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Nach Angaben vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau entstand Sachschaden in Höhe von etwa 38.000 Euro. Die Polizei war gleich vor Ort und konnte den Unfall aufnehmen. Dabei kam es zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen.