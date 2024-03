Die veraltete Heizung im Technischen Rathaus in Roßlau soll für viel Geld durch eine moderne Wärmepumpe und einen Gas-Brennwertkessel ersetzt werden. Warum die Maßnahme umstritten ist, es aber keine echte Alternative gibt.

Obwohl der Auszug beschlossen ist - 800.000 Euro für neue Heizung im Technischen Rathaus in Roßlau

Rosslau/MZ. - Die bestehende und veraltete Heizung im Technischen Rathaus in Roßlau soll für knapp 800.000 Euro durch eine moderne Wärmepumpe und einen Gas-Brennwertkessel ersetzt werden. Erneuert werden die Anlagen in Haus 1 und 2 des Verwaltungsstandortes. Dafür hat sich der Bauausschuss am Donnerstag einstimmig ausgesprochen.