Die Stadt wollte Kinder auf dem Weg in die Grundschule am Akazienwäldchen mit Pollern besser schützen. Sechs von 14 mussten aber schon wieder entfernt werden. Unfreiwillig.

Nur wenige Wochen nach Aufbau in Dessau - Poller gegen Linksabbieger schon wieder beschädigt

Die Reihen der Polleranlage haben sich gelichtet.

Dessau/MZ. - Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg für die Kinder an der Grundschule „Am Akazienwäldchen“ hat die Stadt am 18. Juni auf der Sperrfläche neben dem Zebrastreifen auf Höhe des Landgerichts 14 Poller aus Kunststoff aufgestellt. Diese sollen verhindern, dass Autofahrer die Fläche illegal überfahren.