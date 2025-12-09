Als weihnachtliche Aktion für Kinder haben sich vor dem Städtischen Klinikum Höhenretter der Berufsfeuerwehr verkleidet abgeseilt. Der Chefarzt der Kinderstation war auch dabei.

Der Nikolaus seilt sich zu den wartenden Kindern vor dem Städtischen Klinikum ab.

Dessau/MZ. - Ob alle Spiderman kennen, fragt einer der Feuerwehrmänner in die Runde. „Ja!“, rufen die Kinder begeistert, die auf beiden Seiten der Absperrungen vor dem Verwaltungsgebäude des Städtischen Klinikums stehen. Daraufhin steigt ein Feuerwehrmann, als Spiderman verkleidet, über das Geländer im fünften Stock des Verwaltungsgebäudes des Klinikums und seilt sich in Richtung der Kinder ab. Der Jubel ist groß. Diese Aktion, die die Berufsfeuerwehr am Montagmorgen gemeinsam mit dem Klinikum durchgeführt hat, fand anlässlich des Nikolaustages am vergangenen Samstag statt.