Der Rundgang des Beirats für behinderte Menschen führte in diesem Jahr durch Ziebigk. Die meisten Kritikpunkte gab es entlang der Elballee. Hier plant die Stadt die Gehwegsanierung.

Nicht nur in der Elballee bremsen Huckelpisten Rollstuhlfahrer aus

Wie steht es mit der Barrierefreiheit auf Straßen und Wegen in Ziebigk?

Dessau/MZ. - Durch Ziebigk, genauer die Ebertallee und die Elballee, führte in der vorigen Woche der Rundgang des Beirats für Menschen mit Behinderung mit interessierten Bürgern. Wie in jedem Jahr ging es darum, festzustellen, wie es mit der Barrierefreiheit in diesem Gebiet aussieht. Ist sie gewährleistet oder gibt es Punkte, wo nachgebessert werden muss.