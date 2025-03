Intersport Klöpping hat seine neue Filiale am Donnerstag im Rathaus-Center Dessau eröffnet. Warum man sich zuletzt stark auf den Online-Handel konzentriert hat, nun aber doch wieder auf ein „richtiges“ Ladengeschäft setzt.

Neueröffnung im Rathaus-Center Dessau: Warum Intersport Klöpping an das Filial-Geschäft glaubt

Einkaufen in Dessau-Rosslau

Intersport Klöpping hat am Donnerstag seine Neueröffnung im Rathaus-Center Dessau gefeiert.

Dessau-Roßlau/MZ. - Etwa ein Jahr lang stand die 800 Quadratmeter Verkaufsfläche in der ersten Etage des Rathaus-Center Dessau, die einst „Spiele Max“ beherbergte, leer. Nun ist das Leben in die Räumlichkeiten zurückgekehrt. Denn am Donnerstag hat das Fachgeschäft Intersport Klöpping dort seine neue Filiale eröffnet.