Das Spielemax-Geschäft in Dessau schließt.

Dessau/MZ. - Die SPM Filialbetriebs Gesellschaft schließt zahlreiche Spiele-Max-Standorte in Sachsen-Anhalt, darunter auch den im Dessauer Rathauscenter. Am Eingang des Spielwaren- und Babybedarfsgeschäftes kündigen große Plakate es bereits seit Tagen an: „Wir schließen. Alles muss raus.“ Geworben wird auch mit hohen Rabatten.