Neue Filiale in Kochstedt: Wie das Team von Ronny Rohrmann Pizzen schneller in den Dessauer Süden liefern will

Die Ostdeutsche Pizzakette eröffnet eine zweite Filiale in Dessau. Vom neuen Standort aus sollen auch abgelegene Gemeinden in kürzerer Zeit beliefert werden.

Dessau/MZ - Es gab die Situationen, als das Team von „Freddy Fresh“ in der Elisabethstraße am Limit und schon ein bisschen darüber hinaus war. Es häuften sich an manchen Tagen Bestellungen über Bestellungen, so dass die Pizzabäcker und die Fahrer mit dem Abarbeiten in Verzug gerieten. „Da war es für uns klar, dass wir einen weiteren Standort brauchten“, erzählt Ronny Rohrmann.

Der 44-Jährige war bis vor kurzem Leiter der Freddy-Fresh-Filiale in der Dessauer Elisabethstraße. Sein Chef bot ihm an, den nächsten Schritt zu gehen und als Inhaber seine eigene Filiale zu führen. Rohrmann nahm diese Herausforderung gern an „Man muss ja immer mal wieder neue Wege einschlagen“, findet er.

Sein Arbeitsweg führt ihn nun in die Kochstedter Kreisstraße 7. Dort eröffnete Rohrmann am Freitag, 1. Oktober, seine eigene Filiale. „Die Aufregung steigt von Tag zu Tag“, bekannte er kurz vor der Eröffnung. Bis die erste Pizza in der Kochstedter Kreisstraße aus dem Ofen kam, hatten die Handwerker noch alle Hände voll zu tun. Quasi bis zur letzten Minute waren die Maler die Herrscher des Geschehens.

Das lange leerstehende Ladengeschäft, in Nachbarschaft einer SB-Autowaschanlage und eines China-Restaurants, wurde umgebaut. Wände mussten gefliest, ein Tresen wurde eingebaut sowie jede Menge Technik angeschlossen werden.

Für Gäste, die ihre Pizzen, Burger und Salate vor Ort verzehren wollen, gibt es bis zu acht Sitzplätze. Mit 25 Mitarbeitern, der Großteil Pauschalkräfte, wird Rohrmann zunächst in das Abenteuer Selbstständigkeit gehen. „Langfristig plane ich mit rund 40 Kräften“, sagt er. Denn das Pizzageschäft boomt. „Die Pandemie hat uns da noch einmal einen Schub und gut ein Drittel mehr Umsatz beschert“, weiß Rohrmann aus den Erfahrungen als Filialleiter in der Elisabethstraße.

Mit der weiteren Filiale in der Kochstedter Kreisstraße sollen vor allem die Wohnquartiere im Dessauer Süden sowie Alten, Zoberberg, Kochstedt und Mosigkau bei Pizzabestellungen schneller und zuverlässiger beliefert werden können. „Unser Anspruch ist es, bis zu 30 Minuten nach der Bestellung die Pizzen ausgeliefert zu haben“, so Rohrmann.

Mit der weiteren Filiale soll das im gesamten Dessau-Roßlauer Stadtgebiet möglich sein. Aber auch, wer sehr ländlich, unter anderem in Quellendorf, Reppichau, Chörau und Thurland wohnt, wird nach Möglichkeit in Zukunft in weniger als einer Dreiviertelstunde beliefert. Fünf Fahrzeuge und fünf E-Bikes bilden den Fuhrpark der neuen Filiale.

Rohrmann weiß, dass in seiner Branche die Konkurrenz in der Doppelstadt und der Region groß ist. Doch er ist stolz darauf, wie sich „Freddy Fresh“ bislang in diesem Umfeld behauptet.

Für Ronny Rohrmann ist es auch eine persönliche Erfolgsgeschichte

Der Dessauer eröffnete die 83. Filiale der Pizzakette, die vor 21 Jahren von einem Dresdner Unternehmer gegründet wurde. 2009 öffnete vor dem Umzug in die Elisabethstraße im Dessau-Center die erste Dessauer Filiale. „Das ist schon eine ostdeutsche Erfolgsgeschichte“, ist Rohrmann überzeugt. Mittlerweile gibt es Filialen im gesamten Bundesgebiet und die Expansion geht stetig weiter.

Für Rohrmann ist es auch eine persönliche Erfolgsgeschichte. Der gelernte Klempner hat vor zehn Jahren bei „Freddy Fresh“ als Küchenkraft angefangen, ist dann Schichtleiter und vor fünf Jahren Filialleiter in der Elisabethstraße geworden. Als Inhaber will er Menschen mit Ambitionen und Fähigkeiten ermutigen, ihren eigenen erfolgreichen Weg zu gehen.