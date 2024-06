Dessau/MZ. - Die Burchard Führer Gruppe hat an ihrem Dessauer Pflegezentrum Amalienhof eine neue Elektroladesäule installiert. Die Zufahrt erfolgt über die Augustenstraße. Ab sofort haben dort sowohl Mitarbeiter als auch die Öffentlichkeit die Möglichkeit, ihre Elektrofahrzeuge aufzuladen.

Mit dieser Initiative zeigt die Burchard Führer Gruppe nach eigenen Angaben ihr Engagement für eine bewusstere Zukunft und die Förderung umweltfreundlicher Technologien. Die neue Elektroladesäule sei dabei Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie: An drei Standorten, darunter am Golfpark in Dessau, am Stadtschloss Hecklingen und am Hotel am Kurpark in Schönebeck, seien Ladesäulen bereits im Aufbau, weitere seien in Planung.

„Unser Ziel ist es, unseren Beitrag zum Fortschritt in der Stadt zu leisten und unseren Mitarbeitern sowie der Öffentlichkeit eine umweltfreundliche Mobilitätslösung anzubieten“, sagt Konstanze Führer, Geschäftsführerin der Burchard Führer Gruppe. „Die Installation der Elektroladesäule in Dessau ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg.“