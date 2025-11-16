Vor zehn Jahren gründeten sich die Nahverkehrsfreunde Dessau. Der Verein hat Nostalgie auf die Schienen und Straßen in Dessau-Roßlau gebracht - und dafür beste Bewertungen auf Google bekommen. Was 2026 geplant ist.

Nahverkehrsfreunde Dessau feiern 10. Geburtstag - Wie man mit „Hermann“ und „Hugo“ durchgestartet ist

Niklas Grigo (links) und Dirk Edelmann bringen die Nahverkehrs-Oldies, im Hintergrund der Berliner Stern „Friedrich“ und der MAN-Doppeldecker „Herrmann“, auf Dessaus Straßen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Selten waren der TW 28 und TW 30, die beiden historischen Straßenbahnen der Dessauer Verkehrs GmbH (DVG), auf Dessaus Schienen zu sehen. „Früher standen sie fast ausschließlich im Depot. Das wollten wir ändern“, erzählt Dirk Edelmann von 2015. Deshalb hatten er und ein paar weitere Enthusiasten im Mai vor zehn Jahren eine erste Themenfahrt mit einer historischen Straßenbahn angeboten.