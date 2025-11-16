Hingucker im Stadtbild Nahverkehrsfreunde Dessau feiern 10. Geburtstag - Wie man mit „Hermann“ und „Hugo“ durchgestartet ist
Vor zehn Jahren gründeten sich die Nahverkehrsfreunde Dessau. Der Verein hat Nostalgie auf die Schienen und Straßen in Dessau-Roßlau gebracht - und dafür beste Bewertungen auf Google bekommen. Was 2026 geplant ist.
16.11.2025, 09:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Selten waren der TW 28 und TW 30, die beiden historischen Straßenbahnen der Dessauer Verkehrs GmbH (DVG), auf Dessaus Schienen zu sehen. „Früher standen sie fast ausschließlich im Depot. Das wollten wir ändern“, erzählt Dirk Edelmann von 2015. Deshalb hatten er und ein paar weitere Enthusiasten im Mai vor zehn Jahren eine erste Themenfahrt mit einer historischen Straßenbahn angeboten.