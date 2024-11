Die Pressestelle der Evangelischen Landeskirche Anhalts ist wieder besetzt. Zum 1. Dezember ist die Journalistin Susanne Reh neue Pressesprecherin und Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit in der Anhaltischen Kirche.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Pressestelle der Evangelischen Landeskirche Anhalts ist wieder besetzt. Zum 1. Dezember ist die Journalistin Susanne Reh neue Pressesprecherin und Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit in der Anhaltischen Kirche. Sie tritt damit die Nachfolge von Johannes Killyen an, der nach 21 Jahren im Dienst der Landeskirche als Leiter von Kommunikation und Marketing sowie Pressesprecher zur Stiftung Luthergedenkstätten Sachsen-Anhalt in Wittenberg gewechselt ist.

Die Einführung von Susanne Reh und Verabschiedung mit Entpflichtung von Johannes Killyen findet im Gottesdienst am Samstag, 16. November, um 15 Uhr in der Dessauer Georgenkirche (Georgenstraße 15) statt. Die Leitung des Gottesdienstes hat Oberkirchenrat Matthias Kopischke. Die musikalische Gestaltung übernimmt Landesposaunenwart Steffen Bischoff. Im Anschluss gibt es ein Beisammensein im benachbarten Georgenzentrum.

Susanne Reh wurde 1969 im Harzort Wippra geboren. Sie ist im Mansfelder Land aufgewachsen und hat an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Germanistik und Geschichte studiert. Seit drei Jahrzehnten ist Susanne Reh als freie Journalistin in Sachsen-Anhalt tätig, überwiegend für den MDR in den Bereichen Hörfunk und Online.

Gearbeitet hat sie unter anderem auch für die Nachrichtenagentur dpa, die Stiftung Luthergedenkstätten in Wittenberg und das Landesverwaltungsamt Halle. Sie möchte in ihrem neuen Job mit ihrer Erfahrung eine Brücke zwischen der Öffentlichkeit und der Arbeit der Landeskirche Anhalts schlagen.