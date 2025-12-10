Am Markt in Roßlau hat ein neues Café eröffnet. Es hat ein breites Frühstücksangebot. Doch die Speisekarte soll noch erweitert werden.

Nachfolger im „Braustübl“: Warum Kiev Ounh Duong das „Zeitlos“ in Roßlau eröffnet hat - und was man bietet

Roßlau/MZ. - Von außen und von innen hat es noch den Charme einer in die Jahre gekommenen Eckkneipe, mit Holzvitrinen, in denen Jägermeisterflaschen stehen und an den Wänden hängen Schilder mit Sprüchen, in denen es ums Alkoholtrinken geht. Doch ein Blick in die Speisekarte zeigt, dass dieser Eindruck täuscht. Gemeinsam mit ihrer Schwester hat Kiev Ounh Duong am Roßlauer Markt ein Frühstückscafé mit dem Namen „Zeitlos“ eröffnet.