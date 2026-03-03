Schwierige Entscheidung Nach Zwangsschließung im Südstadt-Center in Halle - „Zoo Kaiser“ aus Dessau gibt zweiten Standort auf
Das Südstadt-Center in Halle hat - stand jetzt - keine Zukunft. Wegen Brandschutzmängel hatte das Bauordnungsamt die Schließung angeordnet. Nun hat „Zoo Kaiser“ eine Entscheidung gefällt.
Aktualisiert: 03.03.2026, 09:47
Halle/Dessau/MZ. - Das Zoo-Fachgeschäft „Zoo-Kaiser“, das im Dessauer Junkerspark eine große Filiale hat, schließt seinen zweiten Standort in Halle. Das hat Geschäftsführerin Vera Kaiser der MZ am Montag bestätigt.