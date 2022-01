Nach Unfall auf B185 bei Dessau: Zwei eingeklemmte Personen aus Köthen sind in Klinik verstorben

Das Auto ist am Morgen mit einem Baum kollidiert.

Mosigkau/MZ - Nach einem schweren Unfall am Mittwochmorgen auf der B185 zwischen Köthen und Dessau sind die beiden Insassen im Krankenhaus verstorben. Das hat die Polizei am Nachmittag mitgeteilt. Das Fahrzeug der beiden war zuvor am Ortseingang Mosigkau gegen einen Baum gefahren.

Nach Angaben der Polizei hat sich der Unfall kurz vor 8 Uhr in Höhe Rößling ereignet. Der 76-jährige Hyundai-Fahrer war mit seiner 74-jährigen Beifahrerin von Köthen in Richtung Dessau unterwegs, als das Fahrzeug aus noch ungeklärten Umständen von der Straße abkam.

Die Feuerwehr wurde mit vier Fahrzeugen und laut Polizei 20 Einsatzkräften hinzugerufen: Der Mann und die Frau mussten zunächst aus dem Fahrzeug befreit werden, bevor eine Reanimation eingeleitet werden konnte. Anschließend kamen beide zur weiteren Behandlung ins Dessauer Klinikum, wo sie allerdings wenige Stunden später verstarben.

Zur Unfallaufnahme kam auch die Polizeidrohne des Zentralen Verkehrs-​ und Autobahndienstes (ZVAD) zum Einsatz, um sich ein besseres Bild der Lage und zur Ermittlung des Unfallhergangs zu machen. Gegen 9 Uhr war der Einsatz für beendet erklärt worden. Die Unfallstelle war von der Polizei aber noch bis 10.30 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehr wurde in der Zwischenzeit über Libbesdorf und Quellendorf umgeleitet.