Im Sommer hatte Armands Uscins in Oranienburg einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Doch der Saisonstart verlief durchwachsen. Das hatte Konsequenzen.

Nach nur elf Spielen - Armands Uscins ist nicht mehr Trainer von Drittligist Oranienburger HC

Oranienburg/MZ. - Armands Uscins ist nicht mehr Trainer des Oranienburger HC. Der Drittligist und der langjährige Kreisläufer des Dessau-Roßlauer HV haben sich „nach vertrauensvollen Gesprächen“ verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Das hat der Oranienburger HC am Mittwoch mitgeteilt.

Der Oranienburger HC steht nach elf Spieltagen mit 8:14 Punkten auf Rang 11 der 16er Liga. In der Vorsaison war man mit 26:34 Punkten Neunter geworden. Uscins, Vater von Nationalspieler Renars Uscins, hatte im Sommer einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

„Wir haben die gemeinsame Situation sehr offen analysiert und sind übereingekommen, dass ein frühzeitiger Impuls für die weitere sportliche Entwicklung der Mannschaft sinnvoll ist“, erklärte Sportvorstand Patrick Lehmann auf der Webseite des Drittligisten. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Unser Dank gilt Armands Uscins für seine engagierte Arbeit und seinen Einsatz für den OHC. Wir wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.“

Bis zur Bestellung eines neuen Trainers übernimmt Sportvorstand und Teammanager Patrick Lehmann selbst die Verantwortung für die Männer des Oranienburger HC.