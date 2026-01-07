Eine ehemalige Patientin besucht das städtische Klinikum, um sich zu bedanken.

Nach Notoperation an Weihnachten: Wiedersehen auf der Intensivstation

Frau Manuela K. und ihrer Tochter sowie ein Teil des ITS-Teams

Dessau/MZ. - Während viele Menschen Weihnachten im Kreis ihrer Familien verbringen, bleibt die medizinische Versorgung im Städtischen Klinikum Dessau auch an den Feiertagen uneingeschränkt gewährleistet. Besonders auf der Intensivstation sind diese Tage oft mit hoher Verantwortung und schweren Krankheitsverläufen verbunden. Dafür hat es nun ein ganz besonderes Dankeschön gegeben.