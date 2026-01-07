weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Weihnachtswunder Klinikum Dessau: Nach Notoperation an Weihnachten: Wiedersehen auf der Intensivstation

Weihnachtswunder Klinikum Dessau Nach Notoperation an Weihnachten: Wiedersehen auf der Intensivstation

Eine ehemalige Patientin besucht das städtische Klinikum, um sich zu bedanken.

Von Tizian Hempel 07.01.2026, 14:00
Frau Manuela K. und ihrer Tochter sowie ein Teil des ITS-Teams
Frau Manuela K. und ihrer Tochter sowie ein Teil des ITS-Teams Foto: Privat

Dessau/MZ. - Während viele Menschen Weihnachten im Kreis ihrer Familien verbringen, bleibt die medizinische Versorgung im Städtischen Klinikum Dessau auch an den Feiertagen uneingeschränkt gewährleistet. Besonders auf der Intensivstation sind diese Tage oft mit hoher Verantwortung und schweren Krankheitsverläufen verbunden. Dafür hat es nun ein ganz besonderes Dankeschön gegeben.