Winter in Dessau-Rosslau Nach Kritik vom ADFC: Landesbehörde erklärt, warum Radwege nicht vom Schnee beräumt sind

Nachdem der ADFC Dessau die LSBB wegen nicht vom Schnee beräumter Radwege kritisiert hat, hat die Landesbehörde Stellung zu den Vorwürfen bezogen.

Von Robert Horvath 11.01.2026, 11:29
Inter in Dessau-Roßlau: Nicht geräumte Radwege im Stadtgebiet, hier Kühnauer Straße.
Inter in Dessau-Roßlau: Nicht geräumte Radwege im Stadtgebiet, hier Kühnauer Straße. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Roßlau/MZ. - Nachdem der ADFC Dessau kritisiert hatte, dass örtliche Radwege, vor allem die, die sich nun im Zuständigkeitsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) befinden, auch Tage nach dem ersten Schneefall nicht beräumt wurden und ihre Nutzung damit „vollkommen unmöglich“ sei, hat die Behörde zu den Vorwürfen Stellung bezogen.