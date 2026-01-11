EIL
Winter in Dessau-Rosslau Nach Kritik vom ADFC: Landesbehörde erklärt, warum Radwege nicht vom Schnee beräumt sind
Nachdem der ADFC Dessau die LSBB wegen nicht vom Schnee beräumter Radwege kritisiert hat, hat die Landesbehörde Stellung zu den Vorwürfen bezogen.
11.01.2026, 11:29
Dessau-Roßlau/MZ. - Nachdem der ADFC Dessau kritisiert hatte, dass örtliche Radwege, vor allem die, die sich nun im Zuständigkeitsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) befinden, auch Tage nach dem ersten Schneefall nicht beräumt wurden und ihre Nutzung damit „vollkommen unmöglich“ sei, hat die Behörde zu den Vorwürfen Stellung bezogen.