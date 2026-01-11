Nachdem der ADFC Dessau die LSBB wegen nicht vom Schnee beräumter Radwege kritisiert hat, hat die Landesbehörde Stellung zu den Vorwürfen bezogen.

Nach Kritik vom ADFC: Landesbehörde erklärt, warum Radwege nicht vom Schnee beräumt sind

Inter in Dessau-Roßlau: Nicht geräumte Radwege im Stadtgebiet, hier Kühnauer Straße.

Dessau-Roßlau/MZ. - Nachdem der ADFC Dessau kritisiert hatte, dass örtliche Radwege, vor allem die, die sich nun im Zuständigkeitsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) befinden, auch Tage nach dem ersten Schneefall nicht beräumt wurden und ihre Nutzung damit „vollkommen unmöglich“ sei, hat die Behörde zu den Vorwürfen Stellung bezogen.