IHK Bildungszentrum in Dessau Nach drei Jahren Vorbereitung - Warum sechs junge Leute einen Kurs zum Küchenmeister beginnen

Am IHK-Bildungszentrum in Dessau hat am Montag der einzige Küchenmeisterkurs in Sachsen-Anhalt und der erste in Dessau begonnen. Was die Teilnehmer auf die Schulbank zog. Und was der Titel bringen soll.