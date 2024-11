Beim dritten Einbruch verließ ihn das Gauner-Glück: Ein 27-jähriger Krimineller sitzt nach drei Einbrüchen in einen Lidl in Dessau in Untersuchungshaft.

Nach drei Einbrüchen in einen Dessauer Lidl: Bonbon- und Gutschein-Dieb wird in Tatort-Nähe gefasst

Dessau/MZ. - Beim dritten Einbruch verließ ihn das Gauner-Glück: Ein 27-jähriger Krimineller, der mehrfach in den Lidl-Markt in der Askanischen Straße, Ecke Amalienstraße eingebrochen ist, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und die Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mitteilten, hatte der Mann am Sonntag gegen 22.25 Uhr den Alarm in dem Supermarkt ausgelöst, als er sich gewaltsam Zutritt verschaffen wollte. Im Innenraum stahl er Gutscheinkarten im Wert von 100 Euro, hinterließ jedoch Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Zu seinem Pech ließ er sich anschließend in der Nähe auch noch von der Polizei schnappen, die von Zeugen auf den Mann aufmerksam gemacht worden waren.

27-Jähriger soll für zwei weitere Einbrüche in den Dessauer Lidl verantwortlich sein

Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, in den vergangenen Wochen bereits zwei Mal versucht zu haben, nach Ladenschluss in den Supermarkt zu kommen. Da gelang ihm mehr schlecht als recht. Am 17. Oktober gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei erstmals zum Tatort gerufen.

Mutmaßlich der 27-Jährige hatte versucht, die Schiebetüren gewaltsam zu öffnen und ins Innere zu gelangen. Ob ihm das gelang, ist nicht bekannt. Seine Beute, die er aus dem Vorraum mitgehen ließ, war schon damals überschaubar und standen in keinem Verhältnis zum Sachschaden: Zwei Kartons mit Süßigkeiten hatte der Mann mit mitgenommen. Am vergangenen Donnerstag, 21. November, hatte mutmaßlich derselbe Täter wieder versucht, die Schiebetüren zu öffnen, war aber geflüchtet.

Ein zuständiger Richter schickte den Bonbon- und Gutschein-Dieb nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte noch am Montag seine Akte vorgelegt und beantragt, den Mann vorerst einzusperren.