Einbruch am Donnerstag Türen erheblich beschädigt, Süßigkeiten fehlen: Diebe brechen in Einkaufsmarkt in Dessau ein

Ein Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Askanischen Straße in Dessau ist der Polizei am Donnerstag, 18. Oktober, gegen 22.30 Uhr gemeldet worden.