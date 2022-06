Nach Diebstahl von Baustelle in Roßlau - Unternehmer setzt 2.000 Euro Belohnung aus

Unbekannte haben in Roßlau Werkzeuge für etwa 20.000 Euro gestohlen. Der Betroffene will sich das nicht gefallen lassen.

Rosslau/MZ - Der Anfang der Woche bestohlene Bauunternehmer aus Roßlau hat 2.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zu dem oder den Dieben führen.

Am Montag hatte der Geschäftsführer der Baufirma ETB-Dessau, Matthias Spröte, den Diebstahl mehrerer teurer Werkzeuge aus einem Container an der Luchstraße bemerkt. „Gestohlen wurden eine 400-Kilogramm-Rüttelplatte, ein Abbruchhammer für einen Minibagger sowie ein Grabenverdichter“, sagte der Geschäftsmann der MZ. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

Da die Geräte in einem schwer einsehbaren Container eingeschlossen waren, vermutet Spröte, dass ein Insider an der Tat beteiligt sein könnte. „Eventuell jemand aus dem Bereich Roßlau“, vermutet er. Mit der Polizei hat er nun abgestimmt, eine private Belohnung auszusetzen. „Denn so einen dreisten Diebstahl lasse ich mir nicht gefallen“, sagt er.

Spröte ist in der Vergangenheit schon mehrfach bestohlen worden. Mal zapften Diebe Diesel ab, mal stahlen sie ein Notstromaggregat von einer Baustelle.

Hinweise bitte ans Polizeirevier Dessau unter Telefon: 0340/ 25030.