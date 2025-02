Der Großbrand einer ehemaligen Werkhalle an der Magdeburger Straße in Roßlau hat für große Schäden gesorgt. Betroffen sind auch Nachbarn.

Zahlreiche Feuerwehren standen am Freitag auf dem Parkplatz vor dem Edeka in der Magdeburger Straße in Roßlau.

Roßlau/MZ. - Der Großbrand in einer ehemaligen Werkstatt am Freitagvormittag in Roßlau hat bei dem benachbarten Edeka-Supermarkt größere Schaden hinterlassen, als man zunächst vermuten konnte.

Edeka Brückner in Roßlau muss seinen Supermarkt bis Montag, 3. Februar, schließen

„Verehrte Kunden, Wir haben gehofft Ihnen bessere Nachrichten mitteilen zu können, aber wir sind gezwungen unseren Edeka bis zum 03.02.2025 zu schließen“, teilte Edeka Brückner am Freitagabend auf seiner Facebook-Seite mit. Die Sicherheit und die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter habe oberste Priorität. Es werde angestrebt, am Dienstag, 4. Februar, wieder zu öffnen. Dafür würden alle involvierten Firmen auf Hochtouren arbeiten.

Feuer in Roßlau war gegen 7.30 Uhr nahe der Magdeburger Straße in Roßlau ausgebrochen

Das Feuer in Roßlau war am Freitag gegen 7.30 Uhr in einer ehemaligen Werkhalle an der Magdeburger Straße ausgebrochen. Dichter Qualm hatte sich über gesamte Umgebung gelegt. Die Einsatzleitung der Feuerwehr entschied deshalb, sowohl den Edeka, als auch den Aldi-Markt zu schließen. Durch die laufenden Lüftungen waren beide Einkaufsmärkte schon verqualmt gewesen.

Die untere Etage der Werkhalle brannte völlig aus. (Foto: Feuerwehr Dessau-Roßlau)

Gegen 11 Uhr wurden die Märkte von der Feuerwehr wieder freigegeben - verbunden mit dem Hinweis, die Nahrungsmittel vor dem weiteren Verkauf zu prüfen. Die Nachwirkungen des Qualms waren offenbar aber doch zu massiv.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr hatte den Schaden auf etwa 250.000 Euro geschätzt.