In Roßlau ist am Freitag eine Werkhalle ausgebrannt. Ein naher Aldi-Markt und ein Edeka mussten aus Sicherheitsgründen geschlossen werden.

Roßlau/MZ - Bei einem Großbrand in Roßlau ist am Freitag ein Schaden von etwa 250.000 Euro enstanden. Das Feuer war am Morgen in einer ehemaligen Werkstatt nahe der Magdeburger Straße in Roßlau ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Der erste Notrufe war um 7.24 Uhr in der Rettungsleitstelle eingegangen. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Daraufhin wurden neben den bereits alarmierten Feuerwehren Roßlau und Meinsdorf der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Feuerwehr Rodleben nachalarmiert.

Die untere Etage der Werkhalle brannte völlig aus. (Foto: Feuerwehr Dessau-Roßlau)

Die Einsatzstelle lag unmittelbar hinter verschiedenen Einkaufsmärkten. Das Brandobjekt selbst hatte eine Größe von 20 mal 20 Metern und war zweigeschossig. Ein verschlossener Bauzaun verhinderte die direkte Zufahrt. Dieser wurde vor dem Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte durch Mitarbeiter des Dessau-Roßlauer Stadtpflegebetriebes geöffnet.

Bei der ersten Lageerkundung wurde ein Vollbrand der unteren Etage der Werkstatt festgestellt. Auf Grund der erheblichen Rauchentwicklung entschieden die Kräfte, den benachbarten Edeka und den Aldi zu schließen, um die Mitarbeiter und Kunden nicht zu gefährden. Durch die laufenden Lüftungen waren beide Einkaufsmärkte schon verqualmt.

Die Feuerwehren beim Löscheinsatz in Roßlau. (Foto: Ruttke)

Während der Löscharbeiten wurde das unmittelbar angrenzende Objekt mehrmals kontrolliert. Es konnte aber außer einer Verrauchung kein weiterer Brandherd festgestellt werden. Nach und nach konnten die Löschtrupps dann auch in das Brandobjekt vordringen. „Zur besseren Koordination der Einsatzkräfte wurde der Brandort in Einsatzabschnitte aufgeteilt und verschiedene Funkkreise eingerichtet“, erklärte Martin Müller, Amtsleiter Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

Im Verlauf des Einsatzes dehnte sich der Brand auf die obere Etage aus und durchbrach t später die Dachhaut. Zur Brandbekämpfung wurden deshalb auch die beiden Hubrettungsfahrzeuge eingesetzt. Durch den personalintensiven Einsatz, teilweise auch unter Atemschutz, entschied die Einsatzleitung, die Feuerwehren Süd und Waldersee nachzualarmieren.

Der Parkplatz am Edeka wurde zur Einsatzzentrale. Foto: Thomas Ruttke

Gegen 11 Uhr wurden die beiden Einkaufmärkte wieder „freigegeben“. Die Feuerwehr gab den Betreibern aber den Hinweis, die Nahrungsmittel vor dem weiteren Verkauf zu prüfen.

Die Einsatzstelle wurde nach dem Abschluss der Löscharbeiten an die Polizei übergeben. Zur Brandursache können von der Feuerwehr keine Aussagen getroffen werden. Im Einsatz waren 70 Einsatzkräfte mit 18 Einsatzfahrzeugen. Im Verlauf des Nachmittags gab es durch die Feuerwehr Roßlau noch eine Nachkontrolle vor Ort, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.