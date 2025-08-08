Beim Abbiegen auf eine Hauptverkehrsader in Richtung Zentrum kommt es zu einem schweren Unfall: Ein junger Fahrer erfasst mit seinem Auto einen Fußgänger. Die Polizei ermittelt.

Halle/Saale - Ein Fußgänger ist im Süden Halles von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei wurde der 53-Jährige bei dem Unfall zu Boden geworfen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der 20 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Er war am Donnerstagabend von der Pfännerhöhe auf die Merseburger Straße abgebogen, hieß es weiter. Weshalb es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Die Ermittlungen laufen.