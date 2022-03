Musiker aus Roßlau bringt mit Konvoi aus Halle Hilfsgüter in die Ukraine

Rosslau/MZ - Am Freitag macht sich der Roßlauer Mathias Wieczorek erneut mit einem Hilfstransport auf an die ukrainische Grenze. Diesmal nicht allein, sondern mit dem Unternehmer David Strübing aus Halle. Der ist in seiner Heimatstadt dafür bekannt, dass er im Winter mit einem Kältebus Obdachlose und Drogenabhängige versorgt.

Zu viele Spenden, um sie unmöglich alleine im Wohnmobil zu transportieren

Wieczorek hatte Kontakt zu Strübing aufgenommen, weil der einen großen Spendenaufruf für die Ukraine-Hilfe gestartet hatte und Wieczorek seinerseits in seiner ausgeräumten Musikschule mittlerweile so viele Spenden gesammelt hat, dass er sie unmöglich alleine in seinem Wohnmobil transportieren kann. „Die Unterstützung ist riesig“, freut er sich über die Spenden von Apotheken, Ärzten, Schulen wie dem Bildungszentrum in der Weststraße und vielen anderen Engagierten.

17 Fahrzeuge starten am Freitag Richtung Ukraine

Am Freitag, 10 Uhr, soll der Konvoi mit 17 Fahrzeugen, darunter einem 40-Tonnen-Lkw, vielen Kleinbussen und Wieczoreks Wohnmobil in Halle starten. Vorwiegend medizinisches Material ist an Bord. Gebracht werden soll es zu Hilfsorganisationen vor Ort. „Herr Strübing hat viele Absprachen mit dem DRK, der Caritas und anderen getroffen“, so Wieczorek. Auf dem Rückweg sollen Ukrainer, die vor dem Krieg fliehen, mit nach Deutschland gebracht werden.

Das Sammeln von Hilfsgütern für die Ukraine geht danach nahtlos weiter, kündigt Wieczorek an. Auch vor Ort in Dessau-Roßlau will er helfen und hat auf WhatsApp die Plattform „Ukraine Hilfe Roßlau“ (Tel. 0171-3777380) ins Leben gerufen. Nicht nur Roßlauer, auch Dessauer sollen sich angesprochen fühlen, sie zu nutzen.

Wer kann Hunde und Katzen von Geflüchteten vorübergehend aufnehmen?

Die Plattform soll helfen, benötigte Dinge wie Wohnungen, Einrichtungen, Begleitung von Menschen usw. zu organisieren. Wieczorek sagt, dass er dazu auch in engem Kontakt mit Larissa Wallner steht, die als Dolmetscherin in der Notunterkunft im Berufsschulzentrum hilft. Momentan werden Menschen gesucht, die Hunde und Katzen der Geflüchteten für einige Zeit aufnehmen können.