„Old Ossi Schrauber“ laden ein Motorisiertes Familientreffen - Kleinkühnau wird am Wochenende wieder zum Mekka für IFA-Fans

Am Sonnabend, 11. Mai, wird Kleinkühnau wieder zum Mekka für IFA-Fans. Warum heute noch so viele an den Produkten der DDR-Industriemarke hängen und was die Besucher erwartet.