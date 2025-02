Dessau/MZ. - „Wer kann mir sagen, wie man diese beiden Seiten des Dreiecks nennt?“, Es ist Freitagnachmittag, Mathestunde. „Kathete“, antwortet eine Schülerin. Ein lautes „Bing!“ unterbricht plötzlich den Unterricht, einige Mädchen drehen sich zu einem Jungen um, der wohl eben eine Nachricht erhalten hat: „Der hat bestimmt schon die Nächste am Laufen“, sagt ein Mädchen in abfälligem Tonfall. „Okay, Cut!“, unterbricht Felix Brunn die Szenerie, die sich nicht in einer Schule, sondern im Theaterraum des Dessauer Mehrgenerationenhauses abspielt. „Es müssen sich mehr von euch zu Alex umdrehen, tuschelt miteinander, sprecht euch ab, wer was zu ihm sagt.“ Der 16-Jährige ist dabei, eine Szene für seinen Kurzfilm „Im Netzwerk der Lüge“ einzustudieren, den er gemeinsam mit Freunden produziert. Die Probenarbeiten haben Mitte Januar stattgefunden und vom 25. bis 26. Januar hat er den Film in Dessau-Roßlau und Umgebung gedreht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.