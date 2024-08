In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Mann in der Junkersstraße in Dessau ein E-Bike gestohlen. Der Unbekannte wurde beobachtet.

Dessau/MZ. - Die Besitzerin eines E-Bikes hat sich am Sonntag, 25. August, eine Verfolgungsjagd mit einem Fahrraddieb geliefert. Das hat die Polizei in Dessau am Montag gemeldet. Die 48-Jährige hatte zuvor den Diebstahl im Dessauer Revier angezeigt.

Nach Angaben der Frau hatte sie am Sonntag gegen 3.45 Uhr vor ihrer Wohnung in der Junkersstraße Geräusche gehört und konnte dann beobachten, wie eine fremde Person ihr mit einem Fahrradschloss gesichertes E-Bike entwenden wollte. Sie verfolgte den unbekannten Täter noch mit dem Fahrrad ihrer Mutter. Letztmalig sah sie den Mann in der Straße Kleine Schaftrift in Richtung Zoberberg fahren, konnte ihn jedoch nicht mehr einholen.

Die Geschädigte beschrieb den Fahrraddieb als 1,80 Meter groß. Er trugt eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover und ein graues Basecap. Der entstandene Stehlschaden wurde mit circa 1.000 Euro beziffert.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Tat oder dem unbekannten Täter geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter Telefon (0340) 25030 entgegen.