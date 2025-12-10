Die Polizei ermittelt nach einem Messer-Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt in Mosigkau. Seit einer Neufassung des Waffengesetzes gilt ein Waffenverbot bei öffentlichen Veranstaltungen. Die Polizei nennt Zahlen zur Adventszeit in Dessau-Roßlau.

Nach Messer-Vorfall in Mosigkau - Drei Ermittlungsverfahren gegen 18-jährigen Deutschen

Ein 18-Jähriger bedrohte Besucher eines Weihnachtsmarktes in Mosigkau mit einem Messer. Jetzt ermittelt die Polizei.

Mosigkau/Dessau/MZ. - Die Polizei hat im aktuellen Jahr erst zwei Verstöße gegen das Messerverbot auf Weihnachtsmärkten festgestellt. Das sagte eine Polizeisprecherin gegenüber der MZ auf Nachfrage, nachdem es am Wochenende beim Weihnachtsmarkt „Advent in den Höfen“ in Mosigkau zu einem Zwischenfall gekommen war.